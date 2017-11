El Solsonès incorpora noves fires per dinamitzar el territori

«L'èxit d'aquesta ?ra rau en la implicació de tot el poble, que la fa possible», a?rmava ahir Josep Lluís Caelles, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès, que va visitar el Mercat del Trumfo i la Sal. També hi era present la presidenta de l'ens, Sara Alarcón, per a qui la quantitat de certàmens que celebra un territori no és determinant, ja que «és la genuïtat de la ?ra la clau del seu èxit; i aquesta és una ?ra que ens explica qui som per, en de?nitiva, donar-nos vida».

La comarca del Solsonès ha incorporat nous certàmens al calendari, com aquest mercat o la Fira del Tió; i amb relació a això Caelles diu que «nosaltres sembrem». Per la seva banda, els Empresaris Turístics d'Odèn, que aplega una quinzena d'establiments del municipi, feien visible en el seu estand l'empenta d'un sector que en pocs anys ha aconseguit transformar un indret que es caracteritza per una natura imponent i feréstega d'un territori que tradicionalment ha estat aïllat.