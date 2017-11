L'estació del Port del Comte confia a iniciar la temporada pel pont del desembre

L'estació d'esquí alpí del Port del Comte serà de les darreres a obrir aquesta temporada 2017-2018. «La idea és fer-ho pel pont del desembre, entre els dies 8 i 9», explica el seu director, Albert Estella Garcia, que s'ha queixat de la situació actual d'inversió tèrmica a la zona, ja que «fa molt fred a les valls, però estem a uns 18ºC al migdia i la temperatura mínima no baixa de 7ºC de mínima diària a la zona principal de l'estació».

La Molina, a la Cerdanya, té previst començar la temporada dissabte, 25 de novembre, les estacions d'Espot i Portainé (Pallars Sobirà) volen obrir el divendres 1 de desembre i Vallter 2.000 i Vall de Núria ho faran el dissabte 2 de desembre. «Sempre solem obrir pel pont del desembre, però depenem de les condicions meteorològiques i la temperatura. Quan baixa, podem engegar els canons», continua Estella.

L'any passat, per exemple, «va nevar tres dies abans del pont, i vam poder obrir tota l'estació», afegeix el president de l'estació d'esquí de muntanya del Solsonès, en una situació que feia «40 anys que no passava».

D'aquesta manera, la temporada passada va ser «de les millors de la història», afirma Estella. Pel que fa als forfets de temporada, se'n van vendre uns 650, i van passar per les pistes del Port uns 88.000 esquiadors.

Enguany, «la gent va a última hora per comprar els forfets de temporada, i tenen fins a final de novembre per optar als preus de promoció», expliquen responsables de l'estació. «Ara és quan n'estem venent més, perquè llavors el preu és més elevat», continuen.



Nevada al setembre



Les primeres nevades de la temporada van arribar a mitjan setembre. En aquell moment, en una publicació a la xarxa social Twitter, l'estació del Port del Comte deia adéu a l'estiu i a la tardor i donava la benvinguda a l'hivern. Tanmateix, i pel que fa al Solsonès, la neu encara no arriba.

El que esperen els responsables de l'estació és que baixi la temperatura per engegar els canons i generar neu. Actualment, al Port n'hi ha 256, i «tot i que hi ha algunes pistes que no en tenen, podríem obrir una bona part de l'estació encara que no nevés», conclou Estella. El Port del Comte té una cinquantena de treballadors, entre remuntadors, personal d'oficina i taquilles, i sense comptar els serveis privats relacionats.