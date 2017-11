Solsona fa cinc mesos que té preparat un pis per a refugiats

L'Ajuntament de Solsona fa cinc mesos que té un pis preparat per acollir persones refugiades. Al maig del 2016 es va notificar a la Generalitat, i al juny del 2017 es va fer la inspecció per comprovar que el pis reuneix les qualitats per viure-hi, expliquen des dels Serveis Socials de l'Ajuntament solsoní. «Creu Roja de Lleida enviarà la família a Solsona quan trobi aquella que més encaixa amb els recursos que el territori ofereix», continuen. Segons el protocol, la ciutat ha de cedir l'habitatge a una de les entitats que el govern central estableix com a vàlides per gestionar l'acollida.

Creu Roja de Lleida ha explicat que els refugiats que reben, «vinguin d'on vinguin, s'estan uns sis mesos als pisos tutelats de la Creu Roja a Lleida i després comencen el procés d'autonomia i integració». L'entitat ha afegit que està treballant «juntament amb l'assemblea del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona». El consistori explica que l'últim contacte amb Creu Roja de Lleida va ser l'estiu passat, i afegeix que trobar «una família i adaptar-la aquí a Solsona pot ser més difícil».

El pis de Solsona és sobre el Casal Cívic Xavier Jounou. És un habitatge d'uns 100 metres quadrats. Fins fa uns anys, hi vivia una família derivada pels Serveis Socials, però no de refugiats. L'Ajuntament de Solsona explica que no té cap experiència anterior relacionada amb l'acollida de refugiats.

Per la seva banda, l'entitat el Solsonès Obert al Món (SOM) ha declarat que hi ha «molta gent que voldria ajudar en la inserció de les persones acollides».