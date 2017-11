«Molts diners els destinem a reformes que no es veuen»

L'Ajuntament de Solsona va aprovar al ple ordinari d'ahir divendres al vespre el pressupost de l'exercici 2018. La xifra supera els 8,9 milions d'euros i presenta un increment del 2,37 % respecte de l'exercici en curs. Pel que fa a les inversions, s'han mantingut en 400.000 euros.

El regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, va explicar a Regió7 que l'objectiu principal és buscar «l'estalvi en despesa fixa, pel que fa als punts essencials com per exemple l'enllumenat, canviant els llums a leds». D'aquesta manera, i seguint amb les paraules del regidor, una «àmplia part» dels diners de les inversions «van cap a mantenir i reformar instal·lacions ja existents». Com ara les del Teatre Comarcal, pressupostades en 50.000 euros, «per aconseguir-hi una temperatura estable, ja que la gent es queixava».El pressupost «no busca la foto, ja que una bona part de les inversions es destinen a coses que no es veuen però que són necessàries, és per això que el definim de responsable», continuava el regidor.

D'entre les inversions, també destaquen les partides per a la millora de les instal·lacions esportives (52.917 euros), a més del manteniment dels camins públics locals (50.000 euros) i els 50.000 euros del primer pressupost participatiu de Solsona. «Una trentena de veïns han estat treballant amb diverses propostes, però encara no han definit en què voldran invertir els diners», segons Xandri. El regidor de Participació, Antoni Carralero, per la seva part, va explicar que hi ha «tres o quatre propostes escollides, però s'ha d'acabar de decidir».

Endeutament

Si l'endeutament «teòricament permès per l'Estat és del 75%, nosaltres ens situem en el 49% aproximadament», continuava Xandri, que afegia que les xifres de l'ens municipal compleixen «al màxim» la regla de la despesa.

La creació d'un nou parc infantil a la zona esportiva i el seguiment de la tasca de supressió de barreres arquitectòniques de la ciutat són dos punts que el regidor d'Hisenda també va esmentar.