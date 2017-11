El sector hostaler del nord de la comarca podrà reciclar més vidre

El Consell Comarcal del Solsonès, la fundació Volem Feina i Ecovidrio comencen una campanya per impulsar el reciclatge de vidre en el sector hostaler de la zona nord de la comarca. La iniciativa començarà el proper mes de desembre amb la realització d'entrevistes als establiments d'hostaleria dels municipis de la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys i Guixers per conèixer de primera mà els seus hàbits i necessitats a l'hora de separar els residus que generen.

L'objectiu principal de la campanya és poder adequar els recursos existents per tal de donar un servei millor. És per aquest motiu que aquells establiments que ho sol·licitin rebran gratuïtament un cubell de reciclatge per als envasos de vidre. A més, els informadors de la campanya explicaran com separar correctament el vidre. També, per facilitar el reciclatge de vidre al canal Horeca (Hoteleria, Restauració i Càtering), Ecovidrio preveu la instal·lació de contenidors Vacri, dotats amb una boca més ampla i un sistema d'elevació hidràulic, que permeten el reciclatge de grans quantitats de vidre, com les generades pels hostalers. L'entitat, sense ànim de lucre i encarregada de la gestió del reciclatge dels residus de vidre a Catalunya, també lliurarà bujols adaptats per facilitar el transport dels residus de vidre als contenidors.

L'increment de la taxa de reciclatge de vidre a la comarca és la principal finalitat de la col·laboració entre els tres agents (Consell Comarcal, fundació Volem Feina i Ecovidrio). Aquest últim afirma que en és clau abordar el sector de l'hostaleria i la restauració, ja que en aquest sector s'hi consumeixen prop del 50% dels envasos de vidre d'un sol ús que es produeixen a tot l'Estat. Volem Feina, per la seva banda, és l'entitat responsable de la recollida.