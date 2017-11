100 professionals reunits a Solsona per canviar l'atenció a les persones grans

Prop d´un centenar de professionals dedicats a l´atenció a les persones grans estan participant aquest matí a Solsona a la tercera Jornada amb tracte, organitzada per l´Ajuntament i el Consell Comarcal a través dels Serveis Socials Bàsics del Solsonès. L´han obert l´alcalde, David Rodríguez, i la cap dels Serveis Socials, Carme Colilles, que han posat l´accent en la necessitat d´incorporar en el dia a dia d´aquest sector eines ajustades a "nous paradigmes".

Els assistents provenen de diversos punts del país, especialment de les comarques lleidatanes, barcelonines i gironines, i d´Andorra, un fet que ha posat de relleu l´alcalde: "Les Jornades amb tracte ja s´han convertit en una cita ineludible per als professionals de l´atenció a la gent gran d´arreu del territori". Per al batlle, "és un orgull que Solsona aconsegueixi tractar una temàtica com aquesta de forma pionera" i que es consolidi l´associació del nom de la ciutat a la promoció del bon tracte envers les persones grans, "un àmbit en el qual fins fa pocs anys hi havia escassa documentació", ha expressat David Rodríguez.

Enguany aquesta trobada, pensada tant en el vessant social com en el mèdic i el comunitari, aborda l´ètica, l´atenció centrada en la persona, la creativitat i la comunicació social. Tal com ha indicat Carme Colilles, "cal incorporar canvis en aquesta feina" per donar resposta a les necessitats que es plantegen per a les persones grans. "Ens agrada la imatge que es dóna d´elles als mitjans de comunicació, s´hi senten representades? Es poden sentir discriminades per l´edat? Els agraden el tipus d´actes d´homenatge que se´ls organitza?". Aquests són alguns dels interrogants que ha plantejat abans de donar pas als ponents.

En aquesta edició, la Jornada amb tracte ha tingut les intervencions de la doctora en Filosofia i professora de la Universitat de Barcelona Begoña Román; els comunicadors Enric Bastardas i Dani Sala, i el director de l´empresa de serveis públics d´acció social Sumar, Estanis Vayreda. La jornada s´ha dut a terme a les instal·lacions del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.