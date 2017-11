«Instal·lar un canó generador de neu és un dels projectes per al futur proper de l'estació»

El solsoní va treballar durant vuit anys amb l'anterior director, Alfons Ferrer, a l'estació del Port del Comte

El solsoní Albert Nadal és el nou director de l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent-la Vansa. Creador d'una empresa d'instal·lació d'energies renovables, és un apassionat de la neu i la muntanya.

Quan teniu previst obrir?

Depèn de la neu. El que va passar l'any passat, que ens va permetre obrir tres dies abans del pont de la Puríssima, va ser excepcional. El més habitual és obrir portes entre mitjan i final de desembre.

Com ha anat el relleu de directors amb Alfons Ferrer?

Com que amb l'Alfons havíem treballat junts a l'estació del Port del Comte, ja ens coneixiem bé i ha estat fàcil i amistós. Quan ell n'era el director, jo hi treballava en la producció de neu artificial, en les seccions instal·lacions i manteniment. De fet, va ser ell que em va explicar que es prejubilava.

Posaria canons generadors de neu artificial a Tuixent?

A gran escala ho trobo inviable, tant per la inversió com per quant costa produir neu. Llavors, s'hauria de pujar el preu del forfet, i l'esquí nòrdic perdria la gràcia. El que sí que veig viable és fer-ho a petita escala, en una zona on es podria fer un circuit per a escoles, habilitar un espai per baixar en trineu... És un dels projectes que ens plantegem per als propers anys, havent-ho parlat bé amb la gerència.

Hi ha més estacions d'esquí nòrdic que en tinguin?

No gaires. Arànser o Sant Joan de l'Erm tenen un canó. És un fet poc estès, però és una bona manera d'adaptar-se al nou clima, que cada any va tornant-se més càlid, malauradament.

Quina entitat s'encarrega de gestionar de Tuixent-la Vansa?

L'empresa Recursos i Iniciatives per Tuixent, S. A., que funciona a part dels ajuntaments, però podríem dir que és de poble, perquè també porta el Museu de les Trementinaires i el centre de flora del Cadí-Moixeró. No vol els beneficis per a ella mateixa, i de moment no rep ajudes de cap tipus, el que fa que les inversions siguin lentes.

Quins són els darrers canvis que s'han fet a l'estació?

S'ha eixamplat la sortida del circuit principal, s'ha adaptat el revolt del circuit planer, s'han arreglat força metres de tanca paravent, a part de millorar les portes d'accés a l'estació des de diferents punts per facilitar l'entrada de màquines o l'evacuació de ferits, en un canvi d'imatge de la zona principal de l'estació. També hem comprat més material per al lloguer.

Com defineix l'esquí de fons?

És un esport aeròbic, amb el qual gaudeixes de la muntanya en plenitud. L'esquí de fons t'oxigena tot sencer. És per això que cada vegada més esportistes el practiquen per entrenar-se per a d'altres esports, com ara els corredors.

I com defineix l'entorn de l'estació a algú que encara no hi hagi vingut mai?

Som en una zona de natura verge, agradable, boscosa, amb circuits que discorren per prats sub-alpins i per dins del bosc. Aquesta darrera és una característica molt potent de l'estació.

A Tuixent teniu unes raquetes especials per córrer per la neu.

Sí, i molts corredors de muntanya les utilitzen. També volem preparar un circuit per córrer directament amb les bambes sobre la neu. A més, el fet d'entrenar-se en alçada aporta encara més beneficis a l'esportista.

Podria explicar més objectius de l'estació de cara al futur?

Volem diversificar-la cap a més activitats de muntanya relacionades amb la neu, per tal que Tuixent-la Vansa no sigui només esquí de fons. Seguint en aquest camí, ens agradaria adequar una part de l'edifici com a alberg. Les estacions nòrdiques, fins ara grans desconegudes, tenen molt a dir, perquè s'està demostrant que l'esport en general té noves necessitats, més aeròbiques.

Per què un alberg?

La idea és que vinguin grups escolars i proposar-los una jornada amb esquí al matí i raquetes a la tarda, per exemple. A més, un altre dels objectius és ser capaços d'absorbir un volum de gent gran, com va passar l'any passat, quan hi va haver fins i tot un campionat d'Espanya. L'Alfons va marxar en un molt bon any de neu i visitants, després d'haver molt bona feina.