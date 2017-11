El Consell Comarcal del Solsonès aprova els pressupostos pel 2018

El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar ahir en ple extraordinari els pressupostos per a l'exercici 2018, amb els vots a favor dels consellers comarcals d'Esquerra, de l'agrupació d'electors independents i de la CUP. Convergència, en canvi, hi va votar en contra. El pressupost total, de més de 10 milions d'euros, és la suma de les xifres del Consell Comarcal i els seus organismes autònoms, el Centre Sanitari del Solsonès i el Patronat de Turisme.

El Centre Sanitari s'emporta el tros de pastís més gran, amb 5.273.500 euros, que correspon a més de la meitat del pressupost total i 150.000 euros més que en el pressupost del 2017. Hi ha augmentat la partida d'inversions, que es dedicaran, en part, a millorar l'eficiència energètica de l'edifici instal·lant-hi llums led i una nova caldera. La CUP es mostra a favor d'aquestes mesures i Marc Barbens, portaveu de CiU al Consell, critica que el Centre Sanitari "estigui polititzat, en la figura de la presidenta executiva". Seguint amb les paraules de Barbens, es tracta d'un punt que Esquerra, des de l'oposició, "sempre havia criticat".

La CUP ha destacat l'ampliació de la plantilla del Consell Comarcal amb cinc places i mitja, amb dues persones a administració de Serveis Socials, una tècnica de treball social i mitja tècnica d´educació social. Octavi Esteve, portaveu d'ApS-CUP al Consell, també ha valorat positivament que l´apartat de Serveis Socials augmenti un 14,51 % respecte al 2017, i ha remarcat el pes de l´apartat d´Educació i Transport, que representa el 16,25 % del total del pressupost. Per contra, la CUP ha criticat que la partida de Cultura només sigui un 2,07 % del total, i que els sous "continuin sent molt elevats", una crítica compartida amb CiU, que troben "excessius els sous de la presidenta i el gerent".

L'assumpció directa de la gestió de l'abocador comarcal per part del Consell ha estat un dels punts que han destacat diversos membres del plenari, així com els 500.000 euros que es dedicaran a la millora de camins. Pel que fa a l'abocador comarcal, la CUP ho defineix com "un primer pas que podria obrir la porta a una futura gestió pública i s´asseguri, així, una millor gestió dels residus a tota la comarca". CiU s'ha queixat de que no hi ha hagut "cap debat previ sobre les alternatives de gestió, i les dues persones que treballaven a l'abocador, per part d'una empresa privada, ara passen directament al Consell Comarcal", conclou Marc Barbens.