El Consell incrementa la partida de personal en el pressupost del 2018

El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat els pressupostos per a l'exercici 2018, amb els vots a favor dels consellers comarcals d'Esquerra, de l'agrupació d'electors independents (AAE) i de la CUP. Convergència, en canvi, hi ha votat en contra. El pressupost total, de més de 10 milions d'euros, és la suma de les xifres del Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms: Centre Sanitari i Patronat de Turisme.

La presidenta del Consell , Sara Alarcón, ha destacat l'increment de la partida de personal. En total, seran contractades «cinc places i mitja», en paraules de la CUP, que se n'ha mostrat satisfeta, així com per l'augment del 14,51% de l'apartat de Serveis Socials respecte a l'any passat i pel pes de l'apartat d'Educació i Transport, que representa el 16,25 % del total del pressupost. Per contra, la CUP ha criticat que la partida de Cultura només sigui del 2,07 % del total, i que els sous «continuïn sent molt elevats». Es tracta d'una crítica compartida amb CiU, ja que el portaveu convergent Marc Barbens defineix d'«excessius» els sous de la presidenta i el gerent.

L'assumpció directa de la gestió de l'abocador comarcal per part del Consell és un altre dels punts destacats del pressupost, i a més s'ha previst una inversió de 233.000 euros consistent en maquinària, una làmina protectora i la millora de les instal·lacions, amb el finançament de l'Agència de Residus de Catalunya. La CUP ho veu com «un primer pas que podria obrir la porta a una futura gestió pública i una millor gestió dels residus comarcals». Convergència, en canvi, s'ha queixat que no hi ha hagut «cap debat previ sobre les alternatives de gestió». A part de les inversions previstes a l'abocador, l'equip de govern també ha prioritzat la inversió en l'adequació i millora de la xarxa de camins comarcals, amb 497.650 ?.