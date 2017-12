L´estació d´esquí del Port del Comte obrirà una setmana abans del previst

L'estació d'esquí alpí del Port del Comte ha pogut començar a generar neu i obrirà una setmana abans del previst. Demà, 2 de desembre, hi haurà obertes les pistes Debutants (la Nova i Donadó) i la zona de Tubbys-trineus, segons expliquen responsables de l'estació del Solsonès.

Els treballadors han celebrat la baixada de les temperatures, que els ha permès engegar els canons generadors de neu. «Diumenge ja els vam posar en marxa, i tindrem els canons treballant perquè dissabte puguem obrir, que la gent pugui fer un parell de baixades i comenci a deixar anar les ganes d'esquiar», segons el director de l'estació, Albert Estella.

Fa poc més d'una setmana, el director de l'estació deia que la idea era «inaugurar pel pont de desembre, entre els dies 8 i 9». Llavors, Estella es queixava que la temperatura no baixava de +7ºC de mínima diària a la zona principal de l'estació. Els darrers dies, però, la temperatura ha baixat de zero graus, i es preveu arribar a -9ºC a la zona Donadó (1.800 m) demà, dia en què la cota de neu estarà als 500 metres. A més a més, la humitat relativa es manté baixa, el que ha provocat unes «condicions excepcionals per generar neu, tot i que fa una mica de vent», continua Estella. Mentre les condicions ho permetin, es continuarà generant neu per obrir més pistes el cap de setmana següent, entre els dies 8 i 10 de desembre.

El director del Port del Comte recordava fa uns dies que l'any passat l'estació va obrir al 100% el 3 de desembre per les nevades. Aquest fet la va convertir en la primera d'esquí alpí catalana a inaugurar la temporada 2016-2017.

Enguany, les tres estacions dels Pirineus catalans que ja han obert han estat la Molina, Masella i Baqueira-Beret. La Molina ho va fer ahir, amb els remuntadors de Pista Llarga, i avui vol posar en marxa el Trampolí i les cintes transportadores de Pista Llarga, Debutants i Johan Cruyff, a la zona baixa de l'estació. De moment, té un quilòmetre esquiable, mentre que Masella en té 12 i Baqueira-Beret, 74.

Temporada passada



La situació que va viure Port del Comte l'any passat feia «40 anys que no passava», en paraules d'Estella, que afegeix que va ser «de les millors de la història». Pel que fa als forfets de temporada, se'n van vendre uns 650, i van passar per les pistes del Port uns 88.000 esquiadors.

Enguany, els responsables de l'estació d'esquí alpí del Solsonès s'han marcat com a objectiu «igualar les xifres de l'any anterior», sempre que les condicions meteorològiques els ho permetin. Tanmateix, la intenció és «no abaixar el nivell».Els 256 canons que hi ha a l'estació els permeten «obrir una bona part de l'estació encara que no nevi», seguint amb les paraules del director.

El Port del Comte té una cinquantena de treballadors, entre remuntadors, personal d'oficina i taquilles, i sense comptar-hi els serveis privats relacionats.