L´Ajuntament de Solsona aprova el reglament municipal de participació

El reglament municipal de govern obert i participació ciutadana de Solsona es va aprovar inicialment en el ple ordinari del mes de novembre, amb els vots a favor de l'equip de govern, format per Esquerra i la regidora socialista. Els grups polítics a l'oposició, Convergència i la CUP, hi van votar en contra. El reglament consta d'apartats com ara el d'accés a la informació pública, el de transparència en l'acció pública, així com d'una llista de canals de debat públic i de votació. També es pretenen fomentar la iniciativa ciutadana i l'acció comunitària.

Segons el regidor de Participació, Antoni Carralero, el reglament és una eina, però «ara cal fer pedagogia amb la ciutadania». La setmana passada, l'Ajuntament va organitzar una xerrada sobre participació amb l'economista Arcadi Oliveres, un exemple de la pedagogia de què parla el regidor. Una de les propostes que Oliveres va fer al consistori va ser «obrir la participació a tothom, vingui d'on vingui, faci els anys que faci que viu a Solsona i tingui l'edat que tingui».

Tant CiU com la CUP es van queixar que el text no inclou el pressupost participatiu com a tal, i només en fa un esment. Marc Barbens, portaveu de CiU, va dir que hi ha hagut «temps suficient per incloure'l». Òscar Garcia, portaveu de la CUP, va criticar que el «80% dels punts estan copiats dels de Premià de Mar, Santa Coloma de Gramenet i Gironella, i hem estat dos anys esperant el reglament». Els cupaires també es queixen del «baix nivell de concreció i detall del text», i afegeixen que «mentre que nosaltres reclamem que la ciutadania participi directament en la presa de decisions polítiques, el consistori no vol cedir el seu poder al poble», ja que ho relacionen amb el fet que el reglament estableix que el resultat de les consultes no té caràcter vinculant.