L´Oficina Jove de Solsona entrarà en funcionament a principi del 2018

L'Oficina Jove de Solsona començarà a funcionar a partir del 2018, després de les obres de manteniment que es portaran a terme abans que acabi l'any. El ple del mes de novembre de l'Ajuntament solsoní va aprovar un pressupost de 10.000 euros per «adequar-la», segons la regidora de Joventut, Yasmina Valderrama. Estarà situada en una sala del Casal de Cultura i Joventut.

La proposta va ser una de les tres més votades en el procés participatiu que va començar a principi d'any. La iniciativa, que va sorgir de l'Ajuntament de Solsona i va tenir el suport de la Generalitat i la coordinació de la consultora Raiels, també va tenir la creació d'una agenda unificada per als joves i un carnet jove solsoní, així com contractes de pràctiques en empreses, com a opcions més votades.

Pel que fa a l'agenda unificada i al carnet jove solsoní, «a principi del 2018 veurem com hi treballem, si ho fem per comissions o d'alguna altra manera», continua Valderrama. En canvi, les pràctiques en empreses «ja fa anys que funcionen a Solsona, tot i que el procés participatiu ha mostrat que als joves «no els ha arribat la informació», afegeix la regidora de Joventut. Seguint amb les seves paraules, és vital que els canals d'informació vagin a la una per tal que tots poguem saber què es fa a Solsona i quan es fa. La problemàtica no es troba només en els joves, ja que «tots estem saturats d'informació», conclou Yasmina Valderrama.

El procés participartiu per als joves solsonins va començar amb una sessió presencial oberta, seguida d'una enquesta telemàtica, en les quals la creació d'un punt d'informació o Oficina Jove ja va ser iniciativa en què coincidien més els joves que hi van prendre part. Segons l'Ajuntament de Solsona, des d'aquest servei «es concentraria la informació sobre estudis, feina, salut, habitatge i ajuts i beques, entre d'altres».



Més propostes

Durant les diverses trobades, presencials o virtuals, també van sortir propostes, com ara un espai de trobada per a joves amb diferents ambients, entre els quals tingui cabuda un espai de reunions i un altre de lleure, així com un local d'oci per a joves menors on puguin sortir i sigui d'entrada gratuïta. La realització d'un programa unificat amb l'agenda d'activitats que s'organitzen a Solsona per a joves i la creació d'un carnet jove solsoní amb descomptes i avantatges van tenir força demanda, així com les beques de transport per anar a estudiar a fora.