El premi Signum del Solsonès serà triennal

El ple extraordinari de dimarts del Consell Comarcal va aprovar la proposta de canviar el format del premi Signum, atorgar-lo cada tres anys i convocar anualment el guardó del Solsonenc de l'Any. A partir d'ara caldrà elaborar i redactar les bases d'acord amb la idea proposada i hauran de ser aprovades pel Consell Cultural Francesc Ribalta i pel ple del Consell Comarcal.

La iniciativa va sorgir del Consell Cultural Francesc Ribalta, que ha plantejat al Consell Comarcal la possibilitat d'atorgar el premi Signum «amb caràcter no anual, cada tres o quatre anys», i que anualment proposés el premi «Solsonenc de l'Any a tres persones o entitats, un reconeixement diferent del Signum, que engloba tota una trajectòria».

Els canvis comporten que enguany no hi haurà premi Signum i tampoc Solsonenc de l'Any. El Signum de l'any passat va ser per al Centre Excursionista del Solsonès per la seva trajectòria de més de quaranta anys impulsant valors de respecte a la natura.