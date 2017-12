La Ruta del Barroc mescla art, història i gastronomia al sud de la comarca

La Ruta del Barroc, que recorre Riner i Pinós, al sud del Solsonès, vol reivindicar diversos punts turístics dels municipis i de la comarca «relacionats amb aquest període artístic, barrejant-hi també patrimoni, gastronomia, història i vivències», en paraules de l'alcalde de Riner, Joan Solà.

Ahir la ruta va tenir la presència del director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, que ja coneixia el santuari del Miracle però va quedar sorprès pels seus punts amagats i anècdotes, així com per l'església de Sant Pere de Matamargó i la Casa Museu les Cases de Matamargó, aturades que va fer durant la tarda.

El retaule barroc del Miracle és «el més gran de Catalunya», segons Joan Solà. Abans de visitar-lo, però, la ruta comença a l'Espai Barroc, dins del que era l'alberg del santuari, que transporta els visitants al segle XVIII. El recorregut també s'atura a l'Església Inacabada del Miracle i al claustre del monestir, abans de la degustació del dinar barroc al restaurant del Miracle, amb plats com ara la sopa de blat escairat.



Experiències



L'església de Sant Pere i les Cases de Matamargó acullen retaules barrocs, «dels darrers que van ser construïts per part de la saga de la família Pujol», explica Joan Solà. Tanmateix, i «més enllà dels retaules», el que s'ha de posar de manifest per enllaçar el recorregut és «com era la vida en aquell temps, i intentar que els visitants ho visquin tan properament a aquella realitat com sigui possible», afegeix el director de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono.

Ramon Maria Casas i Laura Villaró, de les Cases de Matamargó, expliquen que fa uns dies van premsar «tornant a utilitzar les tècniques dels temps del Barroc, quan aquí vivien trenta persones de manera autosuficient», segons Laura Villaró. La producció i venda de vi va fer que, a l'època del Barroc, el sud del Solsonès tingués un fort poder econòmic, conclou l'alcalde de Riner, Joan Solà.