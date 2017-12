Un ajut del Govern permet al Consell ampliar serveis socials

arxiu particular

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón arxiu particular

La Generalitat de Catalunya, a través del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha signat amb el Consell Comarcal del Solsonès el contracte programa per al 2017, que preveu una aportació per a l'ens comarcal de 681.350 euros. Aquest acord, que va ser subscrit al seu moment entre les màximes responsables de les dues administracions, Dolors Bassa i Sara Alarcón, permetrà, en el cas del Solsonès, mantenir tres treballadors socials i dos educadors socials en les àrees bàsiques de serveis socials per cada 15.000 habitants.

A aquesta dotació de professionals, s'hi afegeix un treballador social i un educador, aquest dar-rer a mitja jornada, a partir d'un nou indicador que té en compte el nombre de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, el nombre d'expedients d'infants i adolescents en situació de risc, el nombre d'expedients de dependència i la dispersió territorial. A més d'aquests professionals, es preveu la contractació d'un administratiu per desenvolupar les funcions de gestió que es derivin de la intervenció social. Aquestes noves contractacions permetran potenciar una millor atenció a la persona, perquè així els serveis socials puguin fer un salt qualitatiu.

La consellera comarcal d'Acció Social, Igualtat i Joventut, Sílvia Solé, ha destacat que aquesta dotació permetrà al Consell Comarcal «continuar donant resposta a les necessitats socials diverses que es plantegen i a persones en situació de risc». A més, Solé ha destacat la voluntat del Consell Comarcal i de la Generalitat de Catalunya de no escatimar «esforços ni recursos davant de les situacions més vulnerables».

Més serveis



A través del Contracte Programa també es podran gestionar totes les polítiques de joventut, alhora que incorpora els serveis laborals especialitzats en orientació, acompanyament i suport a la inserció, en un inici de les experiències pilot del Servei d'orientació i acompanyament a les famílies.

Finalment, el Consell Comarcal també ha destacat la millora del seu finançament pel que fa a les actuacions en matèria d'accessibilitat, la promoció, el reconeixement i la protecció de l'associacionisme i el voluntariat, els plans i mesures d'igualtat en el treball i els drets LGTBI. El Contracte Programa se signa entre el departament de la Generalitat i els diversos ens locals i supramunicipals.