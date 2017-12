El Patronat de Turisme es troba amb els agents privats

El Patronat de Turisme del Solsonès s'ha volgut apropar als agents turístics del territori, i desenvolupar reunions conjuntes amb ells. De moment, en els darrers mesos ha visitat la vall de Lord i els seus tres municipis (Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra), Odèn, Llobera, Pinell i Olius. L'ús de les noves tecnologies és una de les inquietuds i punts de millora dels diversos agents, segons constata el president del patronat i conseller comarcal de Promoció Econòmica i Turisme, Josep Caelles.

També en l'àmbit tecnològic i de xarxes socials, el Patronat de Turisme engegarà a la primavera una campanya de màrqueting digital per atraure turisme. «Volem que el mes de maig, normalment més fluix, tingui moviment turístic al Solsonès», continua Caelles, que remarca la importància d'enfocar-se al «turisme familiar i de jubilats, en un entorn natural espectacular com el que tenim». El pressupost del projecte ja quedarà enllestit abans que acabi aquest mes de desembre.



Pàgina web

Una de les principals problemàtiques amb què s'han trobat els membres del patronat, en les diverses reunions, ha estat «que arribi la informació del que fem als agents turístics del territori», en paraules del president i conseller comarcal Josep Caelles. Es tracta d'un tema en el qual el Patronat de Turisme fa temps que treballa. A principi del 2017, aprofitant la creació del nou portal web, l'organisme autònom del Consell Comarcal va fer-se present a les xarxes socials d'una manera activa amb l'objectiu d'arribar a un públic més ampli i fer possible la interacció amb els usuaris i els visitants potencials.

El lloc web, que presenta un disseny totalment innovador, mostra totes les activitats turístiques que es poden dur a terme al llarg de l'any a la comarca i ofereix una guia de tots els establiments de restauració i hotelers, així com també informació de les festes, tradicions i dates assenyalades.



Famílies i jubilats

El Solsonès vol enfocar-se a un públic familiar i de jubilats, i potenciar l'entorn natural que ofereix la comarca. Una de les principals prioritats dels responsables del Patronat de Turisme del Solsonès és la desestacionalització del turisme a partir de noves propostes dirigides a les famílies. Aquest és el tipus de visitant més comú a la comarca, però tot i així la intenció és potenciar-lo encara més, «acabant de definir el model de turisme que volem», afegeix Caelles, que recalca la prioritat de «ser respectuosos amb la comarca i l'entorn natural».

El Patronat de Turisme està programant les properes reunions, per complir «com més aviat millor amb el conjunt de municipis del Solsonès», explica el president de l'organisme, Josep Caelles, que afegeix que «la millora i augment del turisme està a les mans de tothom, com per exemple dels serveis de restauració, que darrerament han millorat molt. Des que vam entrar a l'Ajuntament, hem topat amb els deu anys més crítics econòmicament, i amb pressupostos reduïts és difícil poder desenvolupar aquest sector», i és per això que «cal valorar la implicació privada de col·lectius de gent que afavoreixen molt la comarca amb la seva diversitat d'ofertes», conclou.