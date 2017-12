Les obres al carrer de Sant Miquel de Solsona no coincidiran amb Nadal

Les obres al carrer de Sant Miquel, situat al principi del nucli antic solsoní després de travessar el portal del Pont, finalment no coincidiran amb les festes nadalenques i es faran just després de Reis, segons han informat membres de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona.

El pressupost de les obres cor-respon a un total de 117.625 euros, i és format per la partida d'intervenció arqueològica, amb 29.588 euros; l'adequació de serveis, amb 46.367 euros; i la de pavimentació de la via, amb 41.670 euros. Les xifres es van aprovar al darrer ple de l'Ajuntament de Solsona, en el qual es van aprovar també els pressupostos per a l'exercici 2018.

Després que l'equip de govern digués que les obres començarien a final del mes de desembre, els portaveus dels partits a l'oposició (CiU i CUP) van queixar-se de la coincidència amb les festes de Nadal, tenint en compte que el carrer de Sant Miquel és un vial comercial i molt concorregut dins del nucli antic solsoní. La UBIC de Solsona tampoc no estava d'acord amb els terminis de les obres, que finalment s'han pogut canviar.

Dins de la modificació de crèdit en la qual es trobaven pressupostats els treballs al carrer de Sant Miquel, també hi havia els de conservació de la xarxa d'abastament d'aigua (26.000 euros), la instal·lació d'un parc infantil inclusiu a la placeta de l'edifici Tauro (20.535), i també partides per a la conservació de vies públiques i obres de manteniment (18.000 euros), per a l'adequació de l'Oficina Jove al Casal de Cultura i Joventut (10.000 euros) i per al manteniment i la reposició de l'estudi de ràdio municipal, Solsona FM. L'import total de la modificació de crèdit és de 202.163 euros, i per fer-lo possible l'Ajuntament va posposar altres previsions per al 2017, com ara el pàrquing de caravanes.