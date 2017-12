El pressupost participatiu demana la millora viària

El primer pressupost participatiu de l'Ajuntament de Solsona ha fet públiques dues propostes sorgides de l'equip de treball. Per una banda, la senyalització lluminosa dels passos de vianants per al trànsit rodat i, per altra banda, l'arranjament de les escales que van de l'avinguda del Pont a l'aparcament de terra, properes a la rotonda del portal del Pont.

La regidoria de Participació està treballant per donar sortida a aquestes prioritats sorgides del procés participatiu, que consta d'un pressupost de 50.000 euros dins de la partida de manteniment i obres públiques per a l'exercici 2018. La voluntat municipal és que més endavant els veïns també puguin incidir en qualsevol apartat del pressupost general, i des de l'Ajuntament tampoc es descarta que el procés s'obri al conjunt de la població, de cara a les properes edicions. Segons les paraules del regidor de Participació, Antoni Carralero, l'objectiu és que «la participació sigui una pràctica que es vagi estenent com una taca d'oli».

La idea dels passos de vianants amb senyalitzacions lluminoses s'ha inspirat en algunes localitats holandeses on hi són presents, en paraules de membres de l'equip de treball del pressupost participatiu, format per una trentena de solsonines i solsonins. D'aquesta manera seran més visibles per als vehicles que circulin per la ciutat, sobretot de nit, afegeixen. Pel que fa a l'arranjament de les escales de l'avinguda del Pont a l'aparcament de terra, ja feia temps que els ciutadans parlaven de la seva perillositat.



Deu anys enrere

A l'inici de l'any 2016, l'Ajuntament de Solsona estudiava la possibilitat de construir passos de vianants elevats a les zones de més afluència per intentar reduir l'accidentalitat a l'interior del nucli urbà. Segons Jordi Riart, alcalde en aquell moment, es tractava de «la mesura ideal» per evitar els atropellaments. El consistori també discutia l'opció de posar semàfors i construir dues rotondes a banda i banda del pont de Solsona per limitar-hi la velocitat dels vehicles. El març del 2008, ja hi havia dos passos elevats instal·lats a l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre. Tanmateix, el que era regidor de Governació en aquell moment, Josep Caelles, apuntava la necessitat d'instal·lar més elements per a la «seguretat viària». El consistori declarava la seva voluntat de col·locar-ne davant de les escoles solsonines.