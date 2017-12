La Fira del Tió anima el nucli antic de Solsona i anuncia les festes de Nadal

La Fira del Tió, que es va celebrar durant tot el dia d'ahir a Solsona, va donar el tret de sortida a les festes nadalenques i va animar el nucli antic de la ciutat amb un públic format, sobretot, per famílies amb nens petits i colles d'amics.

En molts casos eren persones que no resideixen habitualment al Solsonès i que són allotjats en establiments de Solsona o bé en cases rurals de la comarca. Tal com explica Josep Lluís Caelles, director de Solsonès Fires (l'entitat del Consell Comarcal que organitza el certamen juntament amb els artesans del Solsonès i el

Consorci de Desenvolupament de Solsona i Cardona), «quan, ara fa dos anys, vam decidir engegar aquesta fira vam tenir en compte la presència a la comarca d'un important nombre de turistes; i la Fira del Tió és una ocasió més per al seu esbarjo».

La fira té, a més a més, un destacat vessant solidari. Així, es va habilitar un indret a la plaça Major, al rovell de l'ou del certamen, on es podien dipositar aliments que es destinaran al Rebost Solidari del Solsonès i joguines que Càritas destinarà als nens i nenes de famílies amb pocs recursos econòmics.

A més a més, en uns baixos de la mateixa plaça es podien comprar tions de totes les mides i preus (d'entre 5 i 150 euros) i bastons per fer cagar el tió, que es venien a dos i tres euros i els beneficis de la venda també aniran a parar al Rebost Solidari.

Les parades d'artesania ubicades a la plaça alternaven l'espai amb associacions altruistes de Solsona i la seva comarca que aprofitaven el ressò de la fira per donar-se a conèixer i vendre els seus productes. Els artesans consultats que repetien a la Fira del Tió (aquesta era la seva tercera edició) coincidien que l'edició d'ahir va ser la més reeixida.

Els organitzadors van preparar activitats complementàries per animar la fira. D'aquesta manera, el grup de folk-rock Les Absentes va protagonitzar un concert al matí que va servir per escalfar el cos, ja que el sol no va aparèixer fins a l'hora de dinar i la boira baixa convidava al recolliment.

A més a més es van habilitar al carrer jocs tradicionals de fusta, hi va haver una visita guiada al campanar de la catedral i també dibuix per als menuts, entre altres activitas.