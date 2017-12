Les solucions del tancament de Tradema fa cinc anys que es troben estancades

La fàbrica d'aglomerats de fusta Tradema fa cinc anys que és tancada. La que va ser un dels motors industrials de la comarca està parada i sense solucions de futur. El que era president del comitè d'empresa en el moment del tancament, Jordi Casas, ha explicat a Regió7 que encara hi ha «una bona part de la maquinària i les instal·lacions, però ja deuen ser ferralla». Tradema, propietat de la multinacional portuguesa Sonae Industria, tenia 140 treballadors directes i donava feina, de manera indirecta, a 150 persones més.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, que abans del tancament va formar part de les negociacions entre la multinacional, el comitè d'empresa, el Consell Comarcal del Solsonès i la Generalitat, està «convençut que tard o d'hora hi haurà un canvi, perquè no interessa que la fàbrica estigui així. Tanmateix, a curt termini no hi ha res». Fa cinc anys, el Govern de la Generalitat va tranquil·litzar els treballadors anunciant-los que lideraria un procés per a la continuïtat d'una activitat econòmica a Solsona relacionada amb el món forestal.

«Ens van dir que farien una empresa alternativa a Solsona, segurament de biomassa. Fins i tot van afirmar que hi hauria més treballadors que a Tradema, però res de res», explica Jordi Casas. Sílvia Cabra, que era responsable de les línies de producció de melamina a Solsona i es va traslladar a la filial de Linares fa cinc anys, diu que era «molt difícil aconseguir que vingués a Solsona una empresa igual o de més magnitud». Tanmateix, Cabra creia que «alguna empresa més petita sí que s'hi instal·laria, i tampoc no ha estat així».

L'alcalde, David Rodríguez, ha explicat que quan la Generalitat va parlar als treballadors sobre la creació d'una empresa del sector de la fusta i les energies alternatives, s'hi estava treballant, però no va reeixir, «segurament per manca de finançament». Llavors, i seguint les seves paraules, s'ha treballat amb altres projectes, ja no tant del sector de l'energia sinó del de la producció, però tampoc no han avançat. Actualment, s'estan mantenint converses amb la direcció de Sonae sobre les possibilitats de gestió de l'espai per treure'n profit, continua Rodríguez, que afegeix que, després del tancament, la multinacional portuguesa posava com a condició l'aprofitament de tot l'espai de la fàbrica, però «crec que ara ja ho està estudiant diferent», conclou l'alcalde solsoní.



Solsona i comarca



La fàbrica Transformados de la Madera SL (Tradema) va començar l'activitat al final de la dècada dels 60 del segle passat, i durant anys va ser el pal de paller de l'economia de Solsona i del Solsonès. La seva ubicació no va ser fruit de la casualitat, sinó de la massa forestal de la comarca. «Amb el tancament de Tradema a Solsona, el teixit industrial de la comarca ha quedat ben tocat», conclou Casas, que confiava en la creació d'alguna empresa alternativa, però ja no sent res al respecte.