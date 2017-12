Els prats de l´alt Solsonès pateixen la invasió de la planta seneci del Cap

La planta invasora seneci del Cap ( Senecio inaequidens), provinent de Sud-Àfrica, està proliferant per les pastures i timonedes de l'alt Solsonès. La localitat d'Odèn és la més afectada, on diversos ramaders ja s'han queixat que els seus prats n'estan atapeïts. «Pel seu grau de toxicitat, els ramats no se la mengen. Va creixent i va ocupant la superfície de pastura», en paraules de David Guixé, biòleg del Centre Tecnològic i Forestal de Solsona i del Grup de Natura del Solsonès.

«Tenyeix d'un groc bonic les muntanyes a la tardor, però és nociva, i quan es troba molt estesa en un terreny, és gairebé impossible de fer-la desaparèixer», afegeix Guixé. Sovint, les llavors de la planta seneci del Cap arriben a través de vehicles d'obra civil, per les carreteres, i això ha comportat que a més del Solsonès també estigui present en comarques catalanes com ara la Cerdanya o l'Alt Urgell. Segons el biòleg, el millor moment per fer-hi front és «al principi, en sectors on comença a entrar. Llavors, es pot intentar arrencar-la de manera manual o mecànicament».

A la comarca, també n'hi ha al mirador de Serraseca, al costat de la Ribera Salada, i últimament ha arribat a Guixers. La planta exòtica sud-africana mostra preferència per les cunetes i els talussos de les carreteres i, en general, pels terrenys moguts i oberts, com ara els prats, on fa disminuir el seu valor farratger i impedeix el desenvolupament de la vegetació autòctona. Les actuacions, per la resistència de la planta i els bancs de llavors que deixa a la terra, han de repetir-se durant anys, i cal vigilar de manera meticulosa la seva evolució demogràfica.