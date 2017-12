El Solsonès suma més de mil reserves per a la nit del sopar de les empreses

Els sopars d'empresa al Solsonès s'ajunten en els mateixos dies, sovint una setmana abans de les festes de Nadal. Avui divendres, 15 de desembre, és el dia en el qual es concentren més sopars. Els restaurants consultats per Regió7 sumen més de 1.000 reserves en total. La majoria, dins el nucli de Solsona, per no haver de fer gaire trajecte per poder fer una copa després de l'àpat.

Diversos responsables de restaurants de la comarca asseguren que als sopars d'empresa la gent «té ganes de festa» fins a altes hores de la nit. Al pub solsoní Sputnik solen fer «ple absolut», i després a la discoteca Collins acostumen a rebre «800 persones perfectament, i hi ha anys que hem arribat a tenir 1.000 persones». L'actor Toni Albà és el convidat de la festa d'aquest any.



Uns quants dies



«El dia més fort és avui divendres, perquè si se celebra la setmana vinent ja queda massa a prop de festes, i ja es concentra amb els àpats familiars», explica Cristina Bolló, responsable de l'hostal Crisami, que supera el centenar de reserves entre sopars d'empreses i sopars «alternatius, amb gent que no treballa al mateix lloc però decideix ajuntar-se».

Pel que fa al restaurant El Pi de Sant Just, que també superarà avui el centenar de comensals, també té força reserves per a demà dissabte, 16 de desembre, i per a divendres vinent, dia 22. Tot i així, el dia «més fort és avui, ja que vindran 10 o 12 empreses».