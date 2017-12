Els ramaders combaten les plantes pel seu compte, que tornen a aparèixer multiplicades

arxiu particular

Florenci Serra, amb els gossos d´atura arxiu particular

El pastor d'Odèn Florenci Serra fa «uns cinc anys» que veu seneci del Cap als prats. Ha intentat diverses vegades arrencar la planta invasora, «fins i tot he provat de llaurar, girant la terra, deixant-la reposar o sembrar-hi farratge. Però la planta torna a resorgir i es multiplica», explica Serra. El sector ramader del nord del Solsonès ha vist en els darrers anys com la planta invasora apareixia i s'escampava ràpidament.

«Encara no hem parlat entre els ramaders per trobar solucions a la invasió. Tot i així, els propietaris dels terrenys també se n'haurien de preocupar», continua Serra, que compara el problema amb el de la processionària, on «el Centre Tecnològic i la Generalitat s'hi han posat seriosament i han ofert respostes efectives».

Segons els membres del Grup de Natura del Solsonès, la processionària i el seneci del Cap constitueixen dos impactes importants a l'alt Solsonès. La planta està «molt escampada per les pastures i timonedes. Tenyeix d'un groc bonic les muntanyes a la tardor, però és nociva».