Les substàncies tòxiques inhibeixen el creixement d'altres espècies

La planta seneci del Cap presenta substàncies tòxiques que inhibeixen el creixement d'altres plantes, mitjançant el fenomen botànic d'al·lelopatia o alliberament de substàncies químiques que són perjudicials per a altres organismes competidors. Així, l'espècie invasora pot proliferar amb més facilitat.

La seva toxicitat també comporta que els animals no se la mengin. El ramader d'Odèn Florenci Serra explica que «el ramat no se la menja gairebé mai, i si alguna ovella li clava una mossegada, no se l'empassa pas». Segons el biòleg del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya i del Grup de Natura del Solsonès David Guixé, «el grau de toxicitat l'ajuda a escampar-se», ja que si els animals se la mengessin, disminuiria la seva presència als prats.

Tanmateix, si creix en extensió, disminueix «el valor farratger dels camps i impedeix el desenvolupament de la vegetació autòctona», segons Guixé. A Odèn, es poden trobar fins i tot a 1.700 metres d'alçada.