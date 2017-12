La regidoria de Joventut de Solsona engega l'agenda unificada d'activitats

L'any que ve els joves solsonins disposaran d'una eina que unificarà tota la informació de les activitats de Solsona que poden ser d'interès per a la població entre 16 i 29 anys. La regidoria de Joventut ha començat a treballar en les prioritats detectades a través del procés participatiu realitzat per definir les polítiques d'aquest àmbit el 2018. En el full de ruta de l'any que ve també recull la creació del carnet jove solsoní, la posada en marxa de l'Oficina Jove al Casal de Cultura i el foment de la contractació de joves en pràctiques a empreses.

Aquestes són les quatre prioritats que van tenir més suport en l'enquesta telemàtica adreçada als ciutadans de 16 a 29 anys que es va realitzar el juny. Era la segona enquesta que es duia a terme després d'una trobada amb joves que va tenir lloc al maig i en què es van presentar els resultats de la primera enquesta col·laborativa per detectar les necessitats del jovent solsoní. En el darrer sondeig hi van participar 96 persones, de les quals el 72 % tenien entre 16 i 23 anys, amb un total de 306 votacions.

Amb els resultats a la mà, la regidoria de Joventut ha iniciat una ronda de reunions de caràcter tècnic amb la consultora Raiels, l'empresa coordinadora tècnica del procés participatiu, i institucions comarcals per a la implantació de les accions, especialment la primera. Durant el 2018 es realitzarà el treball tècnic entre l'Ajuntament i Raiels i es convocarà novament els joves participants al procés per acabar de validar els projectes, una vegada madurats. «Les propostes sorgides de la participació han de ser una realitat i en això s'aboca la regidoria», destaca la responsable de l'àrea per part de l'Ajuntament solsoní, Yasmina Valderrama. «Els joves han de fer-se seu el procés i han de continuar donant sentit a la regidoria de Joventut», afegeix. I és que «ells també tindran la potestat per fer-ne un seguiment i el balanç».



Propostes



Amb 56 vots, la proposta considerada prioritària en la segona enquesta del procés participatiu va ser la unificació d'agendes d'activitats que s'organitzen a Solsona per als joves, en les quals es reculli des d'oci nocturn, teatre, concerts o dansa fins a convocatòries esportives, sortides a la natura i formació professional. A més, en relació amb aquesta iniciativa, els enquestats demanen la creació d'un carnet jove local amb descomptes o avantatges per a les activitats que es desenvolupin a la ciutat o per als productes d'establiments solsonins.