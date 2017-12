Fènix impulsa la captació de donants de medul·la òssia

L'associació Fènix, d'ajuda i suport als malalts de càncer, ha engegat una campanya per captar donants de medul·la òssia al Solsonès. Es portarà a terme els dies 27 i 28 de desembre del 2017 al vestíbul de la Sala Polivalent de Solsona de les 4 de la tarda a les 9 del vespre, i serà la primera que es porta a terme a la comarca. El president de Fènix, Jordi Riart, ha destacat la unió entre les tres entitats que ha fet possible l'organització de la captació: l'associació de Donants del Solsonès, el Banc de Sang i Teixits de la comarca i l'associació Fènix.

«El nostre objectiu és començar a fer divulgació, i aconseguir que la iniciativa tingui continuïtat», explica Riart, que afegeix que els dos dies en què es portarà a terme la campanya serà dins de la de donació de sang que el Banc de Sang i Teixits sempre porta a terme per Nadal. «Acudim als donants de sang i els demanem si volen fer un pas més i ser donants de medul·la òssia. Els informem de les característiques de la campa-nya i de tot el que comporta ser donant, ells ens donen una petita mostra de sang que entra a un banc mundial, i pot ser que després d'un temps els truquin si hi ha algú compatible que ho necessita», continua el president de Fènix, associació d'ajuda i suport contra el càncer del Solsonès.

Segons Riart, aproximadament «només una de cada 300.000 persones serà compatible, és per això que es treballa amb un banc a escala mundial». Les persones que necessiten transplantament de medul·la òssia són una bona part de les que tenen leucèmia, a més de qui té malalties oncològiques vinculades a la sang. «Hi ha una demanda important de medul·la òssia, i costa de trobar compatibilitats, és per això que convé que hi hagi moltes donacions i que es treballi a escala mundial. Quan es dóna sang, es regala vida, i quan es dóna medul·la, encara més i tot», afegeix Riart.



Informació



Quan algú s'ofereix com a donant de medul·la òssia, se li agafa una petita mostra de sang. «Pot ser que després d'uns mesos, o un any, et truquin per dir-te que algú compatible ho necessita. Llavors, has d'anar a Barcelona. Et preparen, t'extreuen sang de la vena, de la qual treuen les cèl·lules mare, i després es porta a terme la recuperació. El compromís d'anar-hi ha de ser ferm», conclou el president de l'associació Fènix. En total, el procés dura quatre hores o més, i els donants més buscats són els joves d'entre 18 i 35 anys, tot i que s'accepten donants m´s grans.

Aquestes són algunes de les qüestions que es van presentar durant la roda de premsa d'ahir, dilluns, al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona. Tanmateix, la idea de les tres entitats organitzadores de l'esdeveniment és resoldre dubtes i desmentir falsos mites durant la campanya dels dies 27 i 28 de desembre, els cartells de la qual tenen per lema «Fes-te donant de medul·la, ajudaràs a salvar moltes vides».

Anualment es diagnostiquen 5.000 casos de leucèmia a l'Estat espanyol, molts dels quals necessiten un trasplantament per poder superar la malaltia. En alguns d'aquests casos, no es disposa d'un donant compatible en el seu entorn més proper i la seva supervivència depèn de si hi ha o no donants externs, segons informacions transmeses per l'associació.