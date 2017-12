El Solsonès estudia identificar els propietaris de les escombraries per multar-los si no reciclen bé

La comarca del Solsonès té més de 800 masies dispersades en un territori de 100.000 hectàrees i pocs nuclis urbans. La idiosincràsia d'aquesta comarca, única a tot el país, fa necessari un sistema de recollida selectiva especial per reduir, al màxim, la generació de residus. Per aquest motiu, el Solsonès participa en un estudi de l'Agència Catalana de Residus que té com a objectiu assolir el 90% de recollida selectiva l'any 2030. Entre les propostes, hi ha la possibilitat de reduir els punts de recollida a les masies per estalviar econòmicament, i identificar l'usuari per conèixer la identitat del propietari de la bossa d'escombraries i poder avisar-lo o multar-lo en cas que no ho faci bé. Tot i això, els resultats d'aquest treball s'obtindran a mitjans de l'any que ve i es començaran a posar en marxa "tan aviat com els recursos econòmics ho permetin". Per altra banda, el Consell Comarcal té previst gestionar de manera directa el dipòsit del centre de tractaments de residus, situat a Clariana de Cardener, per garantir la seva vida útil durant els pròxims 29 anys.

Com fer que el Solsonès assoleixi el 90% de recollida selectiva l'any 2030? Aquesta qüestió és la que es planteja l'estudi que està fent l'Agència Catalana de Residus. Entre les mesures que es plantegen, hi ha la possibilitat de reduir els punts de recollida selectiva a les masies del territori per tal de fer més viable el trajecte de recollida, i identificar els propietaris de les escombraries per avisar-los si no reciclen bé o multar-los en cas que, malgrat els avisos, continuïn sense fer-ho.

Segons ha explicat el conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Solsonès, Albert Bajona, l'estudi està valorant totes les possibilitats tenint en compte que, en un futur proper, Solsona, Olius i Cardona faran el porta a porta, tal com ja el fan ara a Sant Llorenç de Morunys. Tots quatre són els punts on es generen més residus a tota la comarca.

En tot cas, un cop es tinguin els resultats, a mitjan de l'any que ve, s'esperarà a tenir els recursos econòmics necessaris per dur-los a terme, ja que, entre d'altres coses, reduir els punts de recollida voldria dir, per exemple, expropiar alguns terrenys per tal d'ubicar-los.

Gestió directa del dipòsit



El que sí es té previst a curt termini, concretament a partir del mes de març, és que el Consell Comarcal comenci a gestionar directament el dipòsit del centre de tractaments de residus, situat a Clariana de Cardener. L'objectiu és garantir la seva vida útil durant els pròxims 29 anys, ja que d'una banda, es preveu prohibir l'entrada de material de fora de la comarca –especialment terres assimilables- i, de l'altra, assolir el 90% de recollida selectiva.

Segons ha explicat, al ritme d'abocaments actual, la vida útil de l'abocador s'escurça dels 35 als 10 anys i, en canvi, amb les mesures que el Consell Comarcal preveu adoptar, es permet garantir la vida útil durant els pròxims 29 anys, que ja és el que s'havia calculat d'un inici. En aquest sentit, ha recordat que construir un nou abocador tindria un cost mitjà de 1.600 euros per família de quatre membres.