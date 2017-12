El Consell porta a terme campanyes per conscienciar sobre el reciclatge

El Consell Comarcal del Solsonès ha desenvolupat diverses campanyes d'informació i conscienciació sobre el correcte reciclatge de residus. A final del mes de novembre passat, una caracterització va obrir bosses de brossa al bell mig del passeig de Sant Antoni Maria Claret de Solsona. «El principal problema que tenim és la matèria orgànica, per les substàncies contaminants i les olors que produeix», segons el conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona.

De tot el contenidor d'escombraries que es va registrar, només el 10% era pròpiament residu que no es pot separar per al reciclatge. A més, dels 82,2 quilograms analitzats, 47,85 kg (el 58%) corresponien a matèria orgànica. El tècnic mediambiental del Consell Toni Jiménez ha afegit que una bona part d'aquest percentatge «corresponia a malbaratament alimentari, sobretot per part dels grans productors, els bars i restaurants». Aquestes dades han portat l'ens comarcal a organitzar activitats de reaprofitament d'aliments.