L'abocador del Solsonès comença un camí per allargar la seva vida útil

El Centre de Tractament de Residus del Solsonès es troba en un canvi de rumb, ja que el Consell Comarcal està fent el possible per allargar la seva vida útil. Segons ha explicat la presidenta de l'ens, Sara Alarcón, «cal un canvi de mentalitat, perquè estem omplint l'abocador ràpidament. Durant el 2018 el Consell absorbirà una part de la seva gestió, per tal de fer-lo més sostenible».

Albert Bajona, conseller comarcal de Medi Ambient, afirma que l'abocador ha costat «uns 5 milions d'euros, tal com està implementat. Si els haguéssim de dividir entre els habitants de la comarca, cada solsoní hauria de pagar uns 400 euros per a la construcció d'un nou abocador». Segons les seves paraules, «si seguíssim el ritme de 12.000 tones l'any que portem, ens menjaríem l'abocador d'aquí a deu anys».

En canvi, el Consell està intentant revertir les xifres per aconseguir un ritme d'entrades de 4.100 tones l'any. Així, el centre tindria una vida útil de 29 anys a partir d'ara. Bajona, parlant de passat, present i futur del centre, ha afirmat que si abans es portava a terme un abocament en massa, incontrolat, actualment l'abocador es basa en el pretractament, el compostatge i l'abocament controlat, a més de la pràctica de l'innovador concepte de mineria d'abocador, que recupera els materials residuals dels dipòsits controlats per a un ús posterior o per al seu reaprofitament energètic. El de Clariana ha estat el primer de l'estat espanyol en implementar-ho.

Gestió



El responsable del Centre de Tractament de Residus comarcal és el Consell Comarcal, i l'empresa que el gestiona és la UTE Solsonès Net. Tanmateix, a partir del 2018, l'ens comarcal conduirà la part del dipòsit o vas de l'abocador, per intentar reduir els materials que hi arriben. «Dels tres elements de què consta la planta, en controlarem un, perquè el contracte amb l'empresa finalitza i perquè volem que s'acabi fent inviable la construcció d'un abocador nou», segons el conseller Albert Bajona.

Entre les mesures que es plantegen hi ha la possibilitat de reduir els punts de recollida selectiva a les masies del territori per tal de fer més viable el trajecte de recollida, i identificar els propietaris de les escombraries per avisar-los si no reciclen bé o multar-los en cas que, malgrat els avisos, continuïn sense fer-ho.