La residència P. Vilaseca d'Igualada estrena una sala per fer-hi activitats

L'aperitiu de Nadal de la residència Pare Vilaseva ha estat el moment per presentar la nova sala d'activitats per als residents, una de les promeses que havia fet l'equip de govern d'Igualada per a la millorar de les instal·lacions. La sala no ha pogut ser inaugurada formalment ja que el final de les obres s'ha escaigut en període electoral. L'aportació econòmica de La Caixa i la Diputació de Barcelona ha estat fonamental per afrontar aquest porjecte.

Com és tradicional, el Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI) ha realitzat aquesta setmana les recepcions i aperitius de Nadal al Residencial ViuB1 i ViuB2 i a la Residència Pare Vilaseca. En el cas de la residència l'acte es va fer a la nova sala d'activitats del centre. Les obres han durant 4 mesos. L'alcalde d'Igualada i president del CSSI, Marc Castells, acompanyat de diversos regidors de l'Ajuntament i l'equip directiu del CSSI, van presidir l'acte. Durant la recepció es va fer entrega d'un lot de Nadal a cada un dels voluntaris que col·laboren amb el CSSI.

La nova sala d'activitats polivalent ha significat una inversió de 500.000 euros, i amb els seus 243 m2 suposa una gran millora per a les persones ateses al centre. Està situada a la part posterior del jardí central que hi ha entre els dos edificis de la residència, el primer construït l'any 1987 i el nou edifici d'ampliació, construït l'any 2005. Ambdós edificis ara queden connectats mitjançant una passa-rel·la coberta situada davant la façana de la nova sala.

La nova sala permet disposar de molt més espai que la sala d'actes actual, de 100 m2, que era massa petita per acollir moltes de les activitats del centre, que inclouen concerts, tallers, sessions de cinema o poesia, recepcions, xerrades, o celebracions litúrgiques.