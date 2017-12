Solsona inicia obres a la xarxa d'abastament d'aigua

L'Ajuntament de Solsona ha començat els treballs per optimitzar i adequar la instal·lació de la captació d'aigua de Fonts Caldes, situada a Canalda, en el tram d'impulsió fins al dipòsit de la Salada, a Lladurs. Es tracta de l'obra de més envergadura en la xarxa d'abastament de la ciutat que s'ha realitzat els darrers anys, amb un import de 240.213 euros i executada per l'empresa Ribalta i Fills.

La infraestructura, construïda fa 40 anys i formada per una canonada de 2.180 metres de llargada, es veu afectada per importants pèrdues d'aigua i uns costos de consum elèctric elevats. El sistema de bombament, basat en tres esglaons, presenta ineficiències. L'obra de renovació integral del sistema, projectada per l'enginyer tècnic d'Obres Públiques Jordi Ruiz, consisteix a instal·lar una única bomba per transportar l'aigua des de la captació fins al dipòsit, situat 300 metres més amunt, sense estacions intermèdies, a més d'una nova canonada de fosa que seguirà el mateix traçat existent des de fa dècades.

L'Ajuntament solsoní defineix l'obra com una de les més rellevants que s'incloïen en el Pla director d'abastament d'aigua potable de Solsona (2003) i afegeix que és previst que els treballs finalitzin el mes de febrer. Amb un cabal de concessió de 41,65 m3/h, la captació de Fonts Caldes és la segona més important per al municipi. Segons el consistori, l'anterior obra feta a la xarxa d'abastament d'aigua va ser el 2011, quan es va construir una nova línia de reforç des del distribuïdor de la ribera fins a la urbanització de Cal Llarg.