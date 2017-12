El drac de goma serà el nou producte en venda relacionat amb el món geganter solsoní

L'Agrupació de Geganters de Solsona ha presentat en la seva darrera assemblea de socis ordinària el drac de goma, una figura que es posarà a la venda en els propers dies i constituirà un nou producte relacionat amb el món geganter solsoní.

L'empresa que s'ha encarregat de la creació de les peces és Festiari, que reprodueix el bestiari folklòric en una mida ideal per als infants, seguint les paraules dels fabricants, per tal de «donar-los la possibilitat de tenir com a element de joc un bocí de les festes populars». Els Diables de Vilafranca, el Marraco de Lleida, la Cucafera de Reus, els Gegants d'Arenys i la Guita Grossa de Berga són només algunes de les figures que Festiari enumera en la seva pàgina web. El Gegant Vell de Solsona també té una figura de goma que es pot pintar amb retoladors.

A partir del 2018, el drac, l'improperi més antic del conjunt d'elements folklòrics dels geganters solsonins, entrarà a la llista i es podrà comprar als punts de venda repartits arreu de Catalu-nya i a la botiga on-line Productes de la Terra.



Història

La primera referència que l'Agrupació de Geganters de Solsona té del drac data de l'any 1692, i des d'aleshores no hi ha constància que s'hagi tornat a fer de nou. L'improperi, juntament amb el bou i la mulassa, executen la roda de foc que té lloc abans de cada exhibició dels ballets i també després del ball del drac que es realitza a la nit de Corpus.