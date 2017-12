L'Agrupació de Geganters de Solsona modifica el reglament del ball de bastons

L'assemblea de socis ordinària de l'Agrupació de Geganters de Solsona ha decidit adaptar el reglament del ball de bastons i cavallets per solucionar el problema de les talles dels vestits. «Els nens del ball de bastons es fan grans i necessiten jaquetes noves, però no tenim més roba igual que la de les peces actuals», explica el soci de l'entitat Albert Caelles.

Per fer front a la situació, es va afegir un punt al reglament del ball de bastons i cavallets que diu que «si el nano és gran, tingui l'edat que tingui, pot passar a cavallets. O al revés, si algun infant té l'edat de fer de cavallet però és petit, pot aguantar un any més a ball de bastons», continua Caelles, que afegeix que així l'associació gaudeix de «més marge de maniobra». L'edat per fer ball de bastons, normalment, se situa entre els set i els onze anys.

Llavors, es passa per les altres figures del bestiari solsoní, «els cavallets, els gegants, els óssos i els nans», segons explica Tània Bonillo, nova sòcia de l'entitat, que des dels set anys ha format part dels geganters. Bonillo fa anys que ajuda a assajar als infants el ball de bastons, abans de la Festa Major i Corpus. Els assajos tenen lloc a la plaça del Consell Comarcal.

«Cada vegada hi ha nens més grans, han d'anar còmodes i a la vegada s'ha de cuidar l'estètica del ball de bastons», afirma la nova sòcia de l'Agrupació de Geganters solsonina, que afegeix que el problema «s'ha de solucionar d'una manera o altra». En paraules d'Albert Caelles, «hi ha hagut dos casos darrerament que hem pogut solucionar, però si ens hi tornem a trobar ja no ho podrem fer perquè no trobem cap tela idèntica a l'actual. Per tant, si hi ha més casos, s'haurien de fer totes de nou, i la roba de domàs és molt cara».

Els propers balls de bastons i cavallets de l'agrupació seran per Festa Major i Corpus del 2018. La història del folklore solsoní i dels seus portadors és centenària. Tanmateix, l'entitat es va formalitzar l'1 d'agost del 1979, quan es va elaborar una comissió per confeccionar els seus estatuts.