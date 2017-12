La Formatgeria del Miracle s'obre camí elaborant iogurts d'ovella

Els primers iogurts d'ovella de la Formatgeria del Miracle fa una setmana que s'estan comercialitzant. Els següents productes a sortir a la venda seran dos tipus diferents de formatge, també elaborats amb llet d'ovella. Marc Pla, un dels tres socis creadors de la cooperativa, defineix el iogurt com a «cremós i poc àcid, el que permet menjar-se'l sense necessitat d'afegir-hi sucre». Pel que fa als formatges, Pla preveu que surtin el proper mes de gener. «Començarem amb un de més curat i un de més àcid», explica l'artesà.

Les botigues de Solsona Fruits Taribó i Can Solvi, i la d'Olius Cal Monegal són les primeres on es poden trobar els iogurts, des de fa aproximadament una setmana. La idea dels productors és començar pel Solsonès i anar-se obrint a les comarques veïnes, a més de vendre's a restaurants amb el format de iogurt de quilo.

Els tres socis són Marc Pla Collado, Sílvia Soler Torres i Màrius Martí Cases, que s'han constituït en cooperativa perquè , diuen, és «la millor manera de relacionar-nos com a empresa». També han tingut la possibilitat de finançar-se a través de Coop 57 i han rebut una subvenció del programa d'ajuts europeu Leader, que els ha ofert «el 32% de la inversió a fons perdut. Com a coherència amb els nostres valors, no hem demanat crèdits a cap banc», continuen.

Els inicis de la Formatgeria del Miracle van ser «fa uns quatre anys, quan ens vam posar a mu-nyir les cabres de casa per fer formatges d'ús domèstic. Sortien bé, i vam començar a plantejar-nos-ho», explica Pla, que viu en una casa de pagès de Pinós, a prop del límit amb el municipi de Riner, on es troba el santuari. Un dels monjos del Miracle ja havia fet formatges al centre religiós, tanmateix, eren per a consum propi.

El Miracle



Darrerament, el santuari situat a Riner està desenvolupant una tasca de dinamització de l'espai a través de la creació de diversos productes agroalimentaris relacionats. La inauguració del nou restaurant va ser-ne el detonant. A la seva entrada, on hi ha la cafeteria i la botiga, es pot trobar la xocolata del Miracle, creada entre el xef Manel Casanovas i el mestre xocolater Enric Rovira. També s'hi poden trobar un seguit de productes dels projectes socials del Solsonès Riuverd i Amisol, que col·laboraran amb la Formatgeria del Miracle. «Estem treballant amb Riuverd per crear una línia de formatges amb melmelades, i si més endavant ens falten mans, contactarem amb Amisol», segons explica Marc Pla.

Per als tres socis, el Miracle és l'indret ideal per situar la formatgeria, per la proximitat amb les seves respectives cases, però sobretot per la màgia del lloc. «Som a la façana nord del santuari, tenim vistes als Pirineus... A més, és un espai bastant gran, amb possibilitats d'oferir visites guiades a les escoles o fins i tot cursos. Hi ha poques formatgeries situades en monestirs, és una cosa que es veu més per França», continua Pla, que també és soci i cuiner del restaurant El Miracle.

L'obrador és obert a visites guiades. En els darrers mesos, ha rebut les de Rafa Peña, responsable del restaurant bistrot La Gresca, i també la de Jordi Vilà, xef del restaurant Alkimia. Tots dos són a Barcelona, als barris de l'Eixample i el Raval, respectivament. Últimament, els socis de la formatgeria artesana solsonenca també han format part de diversos tallers, com ara la jornada tècnica sobre comercialització de formatges artesans o la xerrada dels responsables de la Lechera de Burdeos (Múrcia) a la Fira de Sant Ermengol de la Seu.