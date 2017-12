L'Orfeó Nova Solsona i Lacetània Teatre canten nadales al nucli antic

Els carrers del nucli antic solsoní s'ompliran aquest divendres 29 de desembre de les nadales cantades per l'Orfeó Nova Solsona acompanyades de les representacions de Lacetània Teatre. El recorregut musical i teatral començarà a les set de la tarda a la plaça de Sant Isidre i baixarà pel carrer Castell fins a la plaça de Sant Pere, abans d'arribar a la plaça de Ramon Llumà, l'ajuntament, la plaça de Sant Joan, el carrer de Sant Cristòfol i la plaça Major.

L'hora prevista de finalització serà al voltant de les vuit del vespre, en el que serà el penúltim acte de l'agenda nadalenca solsonina de l'any 2017. Dissabte 30 de desembre hi haurà la jornada «Un dissabte amb els patges» a la Sala Polivalent, amb activitats al matí i a la tarda organitzades per les regidories de Cultura i d'Educació de l'Ajuntament, amb la col·laboració de nombroses entitats com ara la Unió de Botiguers (UBIC), Amisol, l'Escola Municipal de Música, el Quartet de Saxòfons de Solsona, la Coral Sant Jordi, El Drac, Somnis de Paper, Merceria Nuri, Núria Miralles i l'Associació de Festes del Carnaval.