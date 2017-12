«Nadals de guix» exhibeix pessebres de més de 70 anys

L'exposició de pessebres «Nadals de guix», creats pel solsoní Joan Cuadrench i Margineda fa més de setanta anys i recuperats per la família, llueix a la Sala Gris del carrer Sant Miquel. Els matins i les tardes, de les onze a les dues i de les cinc a les nou, el local del nucli antic de Solsona, a prop de Cal Bufau, s'obre per tal que els visitants puguin admirar les peces fetes amb guix, fang i fusta.

«Recordo perfectament com creava els pessebres l'avi, la seva passió», explica Jaume Cuadrench, que s'ha encarregat de buscar i cuidar les obres, juntament amb el seu germà Joan i el seu nebot Pere Cuadrench. «Tota la família hem col·laborat d'una manera o altra a mantenir les obres, que fa uns vint anys estaven deslocalitzades, però llavors vam recuperar-les i vam realitzar-ne la primera exposició», afegeix Pere Cuadrench. La majoria, les van trobar al magatzem de l'antiga botiga de Cal Bufau, i amb el pas dels anys els diorames es van anar guardant a la casa familiar, condicionats a l'interior de caixes de fusta.

Família



El seu besavi, Joan Cuadrench i Margineda, començava la construcció dels pessebres a la tardor, perquè a l'entitat cultural El Centro es convocaven concursos de pessebres per Nadal. Cuadrench era soci fundador de l'entitat. De fet, la seva família ja estava fortament vinculada al teixit cultural solsoní. L'artesà va seguir el negoci familiar de ramassador, i més endavant va evolucionar cap als oficis d'espardenyer i tabaquer. Llavors, va començar a treballar a la Banca Arnús, a l'oficina ubicada a la plaça Major. En retirar-se del banc, es va poder dedicar de ple a les seves aficions: la pesca amb canya, els treballs de fusteria, el cultiu de l'hort i construir pessebres de guix, que era la que més li agradava de totes.

«Va ser reconegut amb diversos premis», afegeix el seu besnét Pere Cuadrench, «els del concurs de pessebres del Centro, i en les dues ocasions que es va presentar al concurs de pessebres de La Salle de Tarragona, el col·legi on estudiaven els seus néts, va aconseguir el primer premi». A l'exposició també ens informen que l'artista va ser reconegut i admirat per distingits membres de l'Agrupació de Pessebristes de Barcelona. Cuadrench regalava pessebres als membres de la seva família i d'altres famílies solsonines, que els han cedit per a la mostra, després de més de seixanta anys de posar-los a casa seva. Gràcies a aquesta afició, va forjar nombroses amistats, expliquen Pere Cuadrench i el seu tiet Jaume Cuadrench, mentre es miren les obres amb atenció. La Sala Gris les acollirà fins a final de festes.

Metodologia



En la construcció dels pessebres seguia una metodologia molt acurada. Primer, dibuixava un esbós de tota la composició; seguidament, feia unes plaques amb guix on marcava les pedres, els portals, les finestres i les portes amb la punta d'un ganivet. Llavors, amb el mateix material i sistema, executava les roques i les muntanyes. «Com a artista i detallista que era, tenia molta paciència buscant branques i matolls de timó per simular els arbres, així com en la realització de les teules, carbasses, cistelles... Elements i paisatges propis del Solsonès», conclou Cuadrench.