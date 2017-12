L'Associació Fènix ha captat una desena de donants de medul·la de la comarca

La primera campanya de captació de donants de medul·la òssia al Solsonès, desenvolupada aquesta setmana, entre el dimecres 27 i el dijous 28 a la Sala Polivalent de Solsona, ha rebut les primeres respostes positives. Segons el president de l'Associació Fènix, Jordi Riart, l'objectiu principal que els ha portat a organitzar la campanya és «començar a fer divulgació i aconseguir que la iniciativa tingui continuïtat». A la desena de donants que s'han captat entre els dos dies se'ls ha agafat una petita mostra de sang.



Procediment

«Pot ser que després d'uns mesos, o un any, et truquin per dir-te que algú compatible ho necessita, o que no et truquin mai», continua Riart, que ha destacat la unió entre les tres entitats que han fet possible l'organització de la captació: l'Associació de Donants del Solsonès, el Banc de Sang i Teixits de la comarca i l'associació Fènix.