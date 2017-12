El 6 organitza tallers nadalencs per als infants en risc d'exclusió social

El 6, el Servei d'Intervenció Socioeducativa del Solsonès, ha rebut més d'una trentena de nens durant dos dies per «Viure un Nadal diferent». Així és com han anomenat els tallers que han desenvolupat tant dijous com ahir divendres a la tarda, consistents en «manualitats per decorar casa amb tocs nadalencs», segons les treballadores del centre.

«La idea és que els infants i joves en risc d'exlusió social, principalment d'edats compreses entre els 6 i els 16 anys, puguin venir a El 6 i sentir-se acollits i acompa-nyats», explica l'educadora social de Solsona Ariadna Aubarell. Aquest dijous 28 de desembre van construir un arbre de Nadal entre tots, amb fusta i altres materials, i ahir divendres van fer flors, mitjons amb feltre, «tot amb materials reciclats», continua Aubarell, amb la intenció de «transmetre valors als infants, com ara que no tot s'ha de comprar».

El 6, situat als baixos del carrer Llobera número 14, a l'edifici de Cal Porrer, treballa durant les tardes els 365 dies de l'any. Tanmateix, en dates assenyalades com pot ser Nadal, les vacances d'estiu o Pasqua, porta a terme activitats especials. Aquesta setmana les treballadores del centre han visitat Sant Llorenç de Morunys per realitzar-hi l'activitat de decoració nadalenca en què han participat uns 25 infants, i a final de setmana, a Solsona, també han tingut entre 25 i 30 nens cada dia.

«Ens agradaria que no hi hagués risc d'exclusió social per a ningú, però existeix, i també a Solsona», afegeix l'educadora social solsonina Nàdia Urrich. Abans de les festes nadalenques, durant la Fira del Tió, El 6 ja va sortir al carrer i va obrir-se a la participació dels infants i famílies que ja coneixen el servei, així com dels que hi van fer el primer contacte.

Quatre anys

El 2018, el Servei d'Intervenció Socioeducativa del Solsonès (El 6) farà quatre anys que funciona. Tanmateix, va ser el 2016 quan es va obrir i va començar a acollir més nens i nenes, segons explica Nàdia Urrich. «I la idea és que el servei vagi creixent, a més d'obrir-se a un marge més àmpli d'edats», continua Urrich.

El servei diürn, ofert durant tot l'any fora de l'horari escolar, dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament integral del jove. També manté comunicació i contacte amb les seves famílies. «El risc d'exclusió social pot ser per diversos motius, tant econòmics com socials o culturals», explica Ariadna Aubarell. «Hem aconseguit que no hi hagi etiqueta, que no només els nens problemàtics vinguin a El 6, que vulgui venir més gent perquè ho relacioni amb activitats divertides», afegeix Urrich.

Jocs

Les dinàmiques i tallers desenvolupats van des de la decoració, com els d'aquests dies, fins als jocs del món, amb un fort èmfasi en l'educació emocional. En els darrers mesos, els infants han viatjat a través dels jocs al Marroc, a Mèxic, a Ghana o al Japó, jugant al Puluc, al Tapolli i al Fukuwarai, entre d'altres.

El servei d'intervenció, més enllà de les activitats obertes, proporciona durant tot l'any l'espai i el temps als usuaris perquè puguin fer tasques acadèmiques de manera individual o en grup, així com les eines necessàries per fer-ho. També procura incentivar l'organització i ús de l'agenda dels infants, i ofereix la possibilitat de llegir i jugar a través de recursos online i en paper per a l'estimulació cognitiva. El 6 depèn del Consell Comarcal del Solsonès i el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.