Els infants solsonins omplen la Polivalent en una renovada visita dels patges

Els menuts de Solsona, i sobretot els seus acompanyants adults, consideraven ahir un encert la iniciativa Un dissabte amb els patges, el nou format de la visita dels emissaris dels tres Reis d'Orient amb què les regidories de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Solsona han renovat la tradició. I ho van demostrar amb una nombrosa participació en les diferents activitats programades durant tota la jornada de dissabte.

Per una banda, els organitzadors van canviar el fred de la plaça Major per l'acollidora temperatura de la Sala Polivalent; i, per l'altra, Un dissabte amb els patges ha allargat la recepció màgica amb tallers, in?ables, cantades de nadales i actuacions adreçades, sobretot, als més menuts, que ahir van ser els grans protagonistes.

Així, l'Elsa, de cinc anys, explicava abans d'entregar la carta al patge negre que havia demanat el vestit i i un llarg seguit de complements de la sèrie de dibuixos animats Ladybug (com moltes altres nenes), de la qual es considera una gran seguidora. Per la seva banda, la Berta té sis anys i acabava de lliurar la missiva al patge blanc, que és el seu favorit, i on demanava «mandales per pintar, la nina Marta Caminadora, o la Nenuco Hight School», entre una llista llarguíssima

La Lara té 7 anys i les seves peticions als Mags són ben originals, ja que demana «un faristol i un joc de màgia». La jornada d'ahir a la Sala Polivalent també va incorporar a la comitiva màgica els elfs, que d'aquesta manera es van sumar als tres patges que representaven els Mags d'Orient i als escribes que redactaven tot allò que els nens i nenes els demanaven.

Durant tot el dia va funcionar un servei de bar amb esmorzars al matí i berenars a la tarda que era gestionat per l'entitat sense ànim de lucre Amisol, que vetlla pels discapacitats psíquics de la comarca. Pel seu costat, la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) va cedir un espai de joc i altres activitats que coexistia amb una ludoteca adreçada als nens entre 0 i 5 anys.

La música també va tenir el seu paper en la jornada Un dissabte amb els patges, ja que a les dotze del migdia els cantaires dels cors de l'Escola Municipal de Música van interpretar diferents nadales acompanyats amb un acordió. A les cinc de la tarda va ser el torn del Quartet de Saxòfons, que també va interpretar les clàssiques cançons d'aquestes dates

La jornada va acabar amb una cantada de nadales a càrrec de la Coral Sant Jordi i una posterior torronada a la salut d'aquest món màgic que, durant unes hores, retorna cada any i allunya la malastrugança.