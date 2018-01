Solsona es lleva amb la primera pista de patinatge sobre gel

Una vuitantena d'infants i alguns familiars han utilitzat la primera pista de patinatge sobre gel sintètic de Solsona. Aquest dimarts 2 de gener al matí ha entrat en funcionament i formarà part del paisatge de la plaça del Camp tres dies més, fins el 5 de gener. Segons ha informat l'Ajuntament solsoní, es concep com una prova que, en cas que tingui una bona acollida, es plantejarà ampliar a partir de l´any que ve.

Els clubs de patinatge de la comarca (Club Patinatge Solsonès i Solsona Patí Club) s'encarreguen de dinamitzar l'espai en diverses franges horàries, organitzant-hi jocs per als infants, que de seguida "s'adapten a la textura del terra i s'hi troben còmodes", ha explicat Montse Auguets, una de les entrenadores.

La pista té una dimensió de 140 metres quadrats i una capacitat per a 25 usuaris. Està oberta els matins d´onze a dos quarts de dues i les tardes de quatre a vuit. S´hi podrà patinar per 4 euros durant 40 minuts, tot i que els establiments associats a la UBIC faciliten vals del 50 per cent de descompte a la seva clientela.

Seguint les paraules de l'Ajuntament de Solsona, el gel sintètic constitueix l´alternativa més ecològica i econòmica a les pistes de gel tradicionals, ja que el fet de no requerir fred per mantenir-se i, per tant, cap sistema de refredament ni generadors, permet un estalvi energètic considerable.