Els sopars maridatge sumen any rere any i arribaran a la tercera temporada aquest 2018

El cicle Sopars Maridatge del bar el Casal encetarà la seva tercera temporada quan s'apropi l'estiu. Durant els àpats, els productors dels diversos aliments es presenten i s'expliquen als assistents, «que poden conèixer les persones que hi ha darrere dels projectes», segons CarlesPujol, dinamitzador i tècnic agroalimentari de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar).

La coordinadora del bar el Casal, Montse Giralt, encarregada de l'organització, juntament amb l'agència, explica que la idea és que no hi hagi intermediaris. A més, Giralt afegeix que els sopars «potencien la col·laboració entre empreses i entitats solsonines, per donar vida a la vila». Per exemple, després de sopar, es convida els participants a anar a fer el bingo al pub Sputnik. Els productors de proximitat de la comarca de porc ecològic de pagès, així com Olis Migjorn o Formatgeria Valette han format part de diverses edicions dels sopars, s'han explicat als assistents i han marcat els ingredients de la carta.