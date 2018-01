La primera pista de gel de Solsona s'estrena amb més de cent patinadors

Més d'un centenar d'infants i alguns familiars han estrenat la primera pista de patinatge sobre gel sintètic de Solsona. Ahir al matí va entrar en funcionament i formarà part del paisatge de la plaça del Camp tres dies més, fins al divendres 5 de gener. «La durada és la que es va considerar ajustada, ja que és la primera vegada», segons han explicat fonts de l'Ajuntament solsoní.

D'aquesta manera, es concep com una prova que, en cas que tingui una bona acollida, es plantejarà ampliar a partir de l'any que ve. La pista requereix un dia de muntatge i desmuntatge, té una dimensió de 140 metres quadrats i una capacitat per a 25 usuaris, està oberta als matins d'onze a dos quarts de dues i a les tardes de quatre a vuit. S'hi pot patinar per 4 euros durant 40 minuts, i el preu inclou el lloguer dels patins.