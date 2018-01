El ioga i el pilates aeris agafen una forta embranzida en poc temps a Solsona

Solsona ha estat una de les localitats pioneres de la zona en introduir les modalitats de ioga i pilates aeris. Mònica Martínez, professora del centre de fisioteràpia Qbit, fa dos anys va haver d'anar a Madrid a fer una formació perquè no en va trobar cap a Catalunya. A partir d'aquell moment, el centre solsoní Qbit va començar a oferir-ne classes, tant a adults com a infants.

«Les sessions per a nens i nenes, amb grups des de P3, els permeten interioritzar posicions i moviments de ioga mentre juguen», explica Àngela Pujol, que fa dos anys que assisteix a les classes i vol fer una formació aviat. «Des de petits que ens agrada estar del revés. Després, malauradament, ho anem perdent, però les activitats aèries t'ho retornen. Jo ara torno a tenir la flexibilitat dels deu anys», afegeix Pujol.

La professora de ioga i pilates aeris solsonina Mònica Martínez explica que per «a la gent que sent que ha de fer l'activitat, els marca un abans i un després. Els retorna a sensacions embrionàries, a més de la millora de la flexibilitat que ja noten durant els primers mesos de classes. L'equilibri, i tot allò referent al sistema digestiu i al sistema immunitari, també es veu fortament reforçat».



Després d'un any i mig que el centre de fisioteràpia Qbit de Solsona comencés l'activitat, hi ha dos centres més a Solsona que l'estan proposant, també per mitjà de Mònica Martínez. Pel que fa al Qbit, té la intenció de crear pròximament una escola d'aeris per formar instructors. Gemma Pujol, la impulsora del centre, explica que estan treballant per aconseguir els certificats necessaris.

Per a Mònica Martínez, a l'hora de plantejar-se el desenvolupament d'una classe, quan es tracta dels nens, «l'important és que s'ho passin bé, juguin, creïn dinàmiques i es passin una bona estona del revés sense adonar-se'n». Pel que fa a les classes d'adults, «la meditació i el control de la respiració ja entren més en acció, en un desenvolupament de la sessió que s'assembla més al d'una classe de ioga», conclou Martínez.