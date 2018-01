Els Reis Mags arriben a Solsona i reivindiquen el retorn dels presos

Els Reis d´Orient han desfilat per Solsona en una cavalcada que ha comptat amb un final reivindicatiu. El Rei Melcior, en el seu discurs, ha dit als infants que valorin la seva situació «perquè hi ha nens i nenes que no tenen tanta sort com vosaltres». També ha recalcat les 150 joguines recollides aquest Nadal a Solsona, que faran feliços infants en situacions complicades.

Per la seva banda, Mossèn Josep Maria Besora, en l´oferiment a la Mare de Déu del Claustre a la Catedral solsonina, ha demanat als Reis Mags «la llibertat dels presos polítics». També ha recordat que «ens van apallissar» l´1 d´octubre. A l´inici del seu parlament, Mn. Besora ha explicat que quan li van dir que vindrien els Reis, es va espantar perquè es pensava que es tractava dels d´Espanya.