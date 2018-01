Els Reis Mags desfilaran per Solsona en una cavalcada espectacular

La cavalcada dels Reis d´Orient a Solsona manté la mateixa ruta i el mateix format que l´any passat, però pretén augmentar l´espectacularitat amb elements afegits com ara canons de llum i bombolles, segons ha explicat l´Ajuntament solsoní, que s´encarrega de l´organització i té l´ajuda de nombroses entitats.

Poc després de la posta de sol, a dos quarts de set de la tarda i des de la part alta de l´avinguda del Cardenal Tarancón, els Reis Mags començararan la seva ruta, passaran per la plaça del Camp abans d´arribar al portal del Castell, on seran rebuts per part de la corporació municipal. El rei Melcior farà un discurs abans que la comitiva baixi dels carruatges per continuar a peu per la via principal del nucli antic solsoní, el carrer Castell. La intenció és potenciar l´apropament amb el públic. Sobretot, amb els més petits.

El recorregut dels Reis d'Orient, a Solsona

Per fer-la més lluïda, tres entitats s´han afegit a la ja extensa llista dels anys anteriors. L´Associació de Festes del Carnaval de Solsona, el Tatrau Escola de Teatre i el Jove Ballet Solsoní s´han unit al grup format per l´agrupament escolta Pare Claret, el Centre Excursionista del Solsonès, l´Esplai Riallera, l´orquestra Patinfanjàs i els Trabucaires de Solsona.