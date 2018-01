Agricultura pretén mantenir el nombre d'hectàrees tractades per la processionària

Boscos de Busa, a Navès, afectats per la plaga

anna pujol

Ramon Lletjós, director de Serveis Territorials a la Catalunya Central del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, ha afirmat la intenció de mantenir el nombre d'hectàrees tractades per la processionària del pi ( Thaumetopoea pityocampa) al Solsonès i a les altres comarques afectades. Ho ha explicat en la visita que ha fet al consell comarcal aquest dijous.

Ja que la plaga va en augment, i a causa del canvi climàtic, es va sentint cada vegada més còmode a més alçada. «S'haurien de poder tractar més hectàrees que en els darrers anys, tanmateix, estem pendents dels diners que ens arribin de l'Estat espanyol», va afegir Ramon Lletjós. D'aquí uns mesos, els agents rurals començaran a estudiar les zones de la comarca i donaran dades al departament d'Agricultura de la Generalitat per tal que actuï en conseqüència.

Els tractaments aeris es solen fer durant els mesos d'octubre i novembre. «Els tractaments aeris són molt cars i no permeten abastar grans espais», ha explicat a Regió 7 el conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona. És per això que la Generalitat també ha portat a terme actuacions alternatives als tractaments aeris durant els darrers anys.

El 2017, per exemple, ha instal·lat unes 300 caixes niu de depredadors naturals de la processionària als boscos de la comarca del Solsonès, així com del Berguedà. Els primers es van col·locar en diversos pins d'un bosc d'Olius. Els ratpenats, per exemple, s'alimenten de la papallona de la processionària, i els ocells insectívors, bàsicament mallerengues, també s'alimenten de la papallona i de l'eruga.



Afectació

El responsable de Medi Ambient del Consell Comarcal, Albert Bajona, ha explicat que aquest insecte autòcton afecta la meitat de la superfície de la comarca, 30.000 hectàrees, i provoca «una afectació entre greu i molt greu, i hem d'apostar per les solucions preventives, com ara les caixes niu o l'adaptació dels boscos».

«Per començar a tenir resultats, haurem d'esperar dos o tres anys», segons Albert Bajona, però seran «resultats que duraran». Dins d'aquestes accions preventives, el departament d'Agricultura també treballa en tècniques silvícoles que facin les pinedes més resistents a la processionària i que afavoreixin la proliferació de depredadors naturals. El Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya a Solsona ha col·laborat amb el consell i la Generalitat, i continuarà treballant per ampliar les mesures preventives durant els propers anys. El preu aproximat que la Generalitat ha pagat per fumigar unes 20.000 hectàrees ha estat al voltant d'1 milió d'euros.