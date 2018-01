El Casal Català del Quebec difon la cultura catalana amb esforç solsoní

Fa més de cinquanta anys que va néixer el Casal Català del Quebec. Va passar de Quebec Ciutat a Mont-real, on el solsoní Èric Viladrich se'l va trobar l'any 2004 quan va anar-hi a cursar un màster sobre TIC i ensenyament de llengües. Tres anys després, Viladrich va crear els Études Catalans a la Université de Montreal (UdeM), i també el 2007 va contribuir al sorgiment dels castellers de Mont-real. Actualment és el president del Casal Català del Quebec.

«Els quebequesos, amb l'1 d'octubre, es van esgarrifar tant amb la reacció d'Espanya que van entendre que la lluita és sobre els valors democràtics universals», explica Viladrich, ja que, actualment, tant independentistes com no independentistes estan mobilitzats «perquè, si no defensem el dret a votar, l'1 d'octubre pot ser un precedent perquè altres governs utilitzin la violència».

L'article 155 ha afectat els casals catalans d'arreu, continua Viladrich, perquè «les subvencions ja aprovades no han arribat per part de l'Estat espanyol, que ha dit que nombroses comunitats catalanes a l'exterior (entre elles, la del Quebec) han fet propaganda a favor del referèndum».

De moment el Casal Català del Quebec pot continuar la seva activitat gràcies a l'avançament de la quota del 2018 als socis, una campanya de crowdfunding i la importació d'oli d'oliva català. La propera activitat programada és un cicle sobre Mercè Rodoreda.