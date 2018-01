L'oficina comarcal d'Agricultura anirà al costat del Centre Tecnològic

El departament d'Agricultura unificarà la seva oficina del Solsonès a l'edifici adjunt al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya a Solsona, juntament a la dels Agents Rurals i un enginyer forestal. Segons el director de Serveis Territorials a la Catalunya Central, Ramon Lletjós, l'actuació tindrà lloc aquest 2018, previsiblement abans de l'estiu, i servirà per «agilitzar i racionalitzar recursos».

Actualment, l'oficina es troba a l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre, i l'edifici on anirà és al km 2 de la carretera de Solsona a Sant Llorenç, al costat del Centre Tecnològic. La construcció és propietat de la Generalitat.

Ramon Lletjós també va explicar, en la visita al Consell Comarcal per trobar-se amb els alcaldes de la comarca, que el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) desenvoluparà en els propers mesos un desplegament cap a les comarques centrals. «Hi ha temes com ara els recursos forestals que és millor tractar-los des de l'interior de Catalunya». Lletjós va anticipar que al principi del 2018 «els serveis forestals del DARP treballaran des d'Osona i el Bages, en comptes de des de Lleida, així aconseguirem més proximitat».

A més, i seguint amb les declaracions del director de Serveis Territorials del departament d'Argicultura a la Catalunya Central, s'està treballant amb la idea que pròximament també hi hagi algun membre dels serveis forestals treballant des del Solsonès. Es tracta, per part de la Generalitat, d'una «aposta clara per la Catalunya Central, després d'anys depenent massa de Barcelona», continuava explicant Ramon Lletjós.



Sòl i arrelament



En la seva visita al Consell Comarcal del Solsonès, Lletjós també va fer palès el «canvi de paradigma pel que fa al sòl no urbanitzable. Fins ara, havia tingut un tracte molt urbanista, i estem aconseguint que hi hagi més sensibilització i flexibilitat. Hi ha molts expedients d'obres en sòl no urbanitzable, per fer construccions a la vora de masies ja existents, que s'han recuperat».

La Generalitat pretén lluitar contra l'abandonament rural, amb els departaments d'Agricultura i Territori treballant en el mateix sentit. Benjamí Puig, vicepresident segon del Consell Comarcal, es va mostrar motivat després de les declaracions de Lletjós, ja que fins ara hi ha hagut moltes traves en obres en masies.

«El Solsonès és format, en gran part, per masies disseminades. Hem de facilitar les coses a la gent que vol viure, per exemple, al costat d'una explotació agrària», explica Puig. De moment, s'han recuperat alguns expedients del Solsonès i d'altres comarques catalanes amb la intenció d'aconseguir l'arrelament dels joves al món rural per tal que no s'abandoni.