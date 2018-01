"En aquesta situació històrica que estem vivint, no puc retirar-me de la política"

David Rodríguez, actual alcalde de Solsona per Esquerra i diputat al Parlament els dos últims anys amb Junts pel Sí, ha declarat a Regió7 que no pot retirar-se de la política "amb la situació històrica que estem vivint".

Aquest dissabte 13 de gener hi haurà la reunió executiva comarcal i el Consell Nacional d'Esquerra. "Ara encara no sé res del cert", continua Rodríguez, que dilluns de la setmana que ve (dia 15 de gener) anirà al Parlament perquè hi ha coses que ha d'acabar de tancar, seguint amb les seves paraules.

David Rodríguez, que va quedar a les portes de ser diputat per Esquerra després del resultat del 21-D, està atent a la possible renúncia de l'exconsellera Meritxell Serret, a Bèlgica, per tenir un escó per la primera sessió del Parlament, el dimecres 17 de gener. De moment, "tant l'acta de credencial de diputat, com d'altres tràmits necessaris, ja els tinc bastant avançats", conclou l'actual alcalde de Solsona.