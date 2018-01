L'entrada a Solsona per l'avinguda del Pont estarà en obres durant dos mesos

Les places dels edificis Aries i Tauro, a banda i banda de l'avinguda del Pont de Solsona, estan en obres. Ahir, dilluns, van començar els treballs a la plaça Aries, per tal de «dignificar-la», segons l'Ajuntament solsoní. Els serveis tècnics municipals, encarregats de la redacció del projecte, han dit que els objectius són eliminar els desnivells, refer els diferents paviments, millorar l'enllumenat i ampliar la zona per a vianants, i mantenir l'espai central com a aparcament públic.

L'actuació ha estat consensuada amb els veïns de l'edifici, que feia temps que es queixaven de l'estat de la plaça i dels cotxes aparcats molt a prop de l'entrada. Les places d'aparcament, que fins ara no estaven marcades, després dels treballs en seran unes 19 i la intervenció s'executarà en un termini de dos mesos, període durant el qual l'indret quedarà tancat al trànsit de vehicles.

Les obres prèvies (enderrocs, moviment de terres, recollida d'aigües pluvials i vorada nova) aniran a càrrec de Construccions Joan Colell per un import de 25.690 euros, el nou enllumenat ha estat adjudicat a Instal·lacions Xavi Díaz per 13.135 euros, mentre que els treballs de pavimentació i acabats els realitzarà Construccions Josep Clotet amb un cost de 60.496 euros.

La plaça va passar a ser de propietat municipal arran d'un acord de cessió signat el febrer del 2016 entre l'Ajuntament i els propietaris d'Aries. La plaça, que es va arranjar de forma provisional el juny del 2016, presenta una barreja de materials i el panot està força deteriorat. La rehabilitació farà l'espai accessible.



Edifici Tauro



A l'altre cantó de l'avinguda del Pont, a la plaça de davant de l'edifici Tauro, avui, dimarts, comencen les obres de construcció d'un parc infantil que serà delimitat per una tanca de fusta i constarà de tres elements: un gronxador i dues estructures multijocs. El paviment, de 110 metres quadrats, serà de cautxú continuat. Les estructures s'han adjudicat a l'empresa Happy Ludic per un import de 20.560 euros.

La plaça també és propietat de l'Ajuntament de Solsona, en aquest cas, des de l'any 2014. En una reunió de responsables municipals i representants dels propietaris de l'edifici van aparèixer opinions contràries a la instal·lació de l'espai infantil. La regidora d'Urbanisme Rosó Barrera ha explicat que la Junta de Govern Local va decidir tirar endavant l'obra perquè «es va valorar l'interès general per al conjunt de la ciutat» ja que es tracta d'actuacions a la via pública.